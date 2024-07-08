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В Москве задержаны три узбека по статье об изнасиловании

В Москве силовики схватили узбеков, изнасиловавших журналистку

0:45
Происшествия

В Москве полицейские провели рейд, выявили и задержали трёх узбеков, изнасиловавших молодую журналистку с телеканала "Матч-ТВ". 

В Москве силовики схватили узбеков, изнасиловавших журналистку
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

Следственный комитет России заявил, что, по предварительным данным, трое граждан Узбекистана изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ". Ещё один подозреваемый наблюдал за обстановкой. Следствие будет ходатайствовать об аресте всех четверых.

Инцидент произошёл примерно в половине третьего ночи 7 июля возле Останкинского пруда. Пострадавшая возвращалась с работы из телецентра.

Telegram-канал Baza сообщал, что были задержаны трое граждан Узбекистана в возрасте 22, 24 и 25 лет.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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