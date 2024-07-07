Жуткий случай в Курске: отец чуть не сжёг заживо своего сына

Как сообщили в прокуратуре Курской области, Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который пытался сжечь заживо своего девятилетнего сына.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Курска суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом", — говорится в публикации в Telegram-канале.

По информации, предоставленной прокуратурой, в пятницу утром 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего девятилетнего сына. Причиной избиения стало то, что сын по неосторожности обжёг свою годовалую сестру.

После этого мужчина облил открытые участки тела ребёнка спиртосодержащей жидкостью и поджёг его одежду. Благодаря своевременной помощи медиков мальчика удалось спасти.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье "Покушение на убийство".

Как сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, подозреваемый — уроженец Украины, имеющий российское гражданство. Он работает, ранее был судим и имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей.