В Краснодаре местные жители прогнали обнаглевших мигрантов с детских площадок

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка, причиной которой стало противостояние между местными жителями и мигрантами.

Фото: https://www.flickr.com/photos/richteabiscuit/876248679/ by https://www.flickr.com/people/richteabiscuit/ is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Всё началось с того, что дети трудовых мигрантов перестали пускать детей местных жителей на детские площадки. Когда отцы несовершеннолетних попытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, приезжие начали оскорблять их. Это привело к массовой потасовке.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации. Следователи начали проверку под его контролем.

Ситуация с миграцией постепенно выходит из-под контроля. Местные жители вынуждены самоорганизовываться, чтобы защитить права своих детей и навести порядок. Особенно острый характер ситуация приобретает в крупных городах.