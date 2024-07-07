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В Краснодаре местные жители прогнали обнаглевших мигрантов с детских площадок

0:53
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка, причиной которой стало противостояние между местными жителями и мигрантами.

В Краснодаре местные жители прогнали обнаглевших мигрантов с детских площадок
Фото: https://www.flickr.com/photos/richteabiscuit/876248679/ by https://www.flickr.com/people/richteabiscuit/ is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Всё началось с того, что дети трудовых мигрантов перестали пускать детей местных жителей на детские площадки. Когда отцы несовершеннолетних попытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, приезжие начали оскорблять их. Это привело к массовой потасовке.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации. Следователи начали проверку под его контролем.

Ситуация с миграцией постепенно выходит из-под контроля. Местные жители вынуждены самоорганизовываться, чтобы защитить права своих детей и навести порядок. Особенно острый характер ситуация приобретает в крупных городах. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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