Иранский ВМФ лишился одного из лучших кораблей

В иранском порту по непонятной причине затонул эскадренный миноносец

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщает агентство Fars, на эскадренном миноносце "Sahand" военно-морских сил армии Ирана произошла авария. Инцидент случился в районе города Бендер-Аббас, который находится в провинции Хормозган на берегу Персидского залива. В результате аварии несколько человек получили травмы.

Фото: fws.gov by Kevin Bell, PDM

Корабль, стоявший в порту, накренился, затем упал на борт и практически затонул. Взрыва не было.

"Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата", — говорится в сообщении агентства без указания на подробности происшествия.

Теоретически корабль не потерян: вероятно, его поднимут и восстановят. Однако иранским спецслужбам предстоит разобраться в причинах этого инцидента. Возможно внешнее вмешательство, приуроченное к выборам нового президента.