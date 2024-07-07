Молодой израильтянин скончался от поедающей мозг амёбы

В Израиле умер 26-летний молодой человек, заразившийся «поедающей мозг» амебой Naegleria fowleri — опасным паразитом, о чём сообщили СМИ. По всей вероятности, заражение произошло во время купания в озере.
Амеба может проникнуть в организм человека через носовые пути, а затем попасть в мозг. Даже при своевременном лечении уровень смертности от заражения Naegleria fowleri составляет более 97%.
Таким образом, этот вид амёб является одним из самых опасных видов микроорганизмов. К счастью, в умеренных широтах он практически не встречается.
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