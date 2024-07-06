В Волгограде произошёл взрыв на насосной станции водоснабжения

В Волгограде взорвалась насосная станция

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На канализационно-насосной станции ООО "Концессия водоснабжения" произошёл взрыв газа. В результате обрушилось железобетонное перекрытие кровли здания.

Фото: commons.wikimedia.org by Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

На место происшествия были направлены силы и средства МЧС. Во время взрыва на территории станции находились сотрудники, двое из которых погибли. По предварительным данным Следственного комитета, причиной взрыва стали нарушения при производстве сварочных работ. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Компания также сообщила, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.

После взрыва газа под завалами могут находиться три человека. По предварительным данным, пострадавшие находятся в "нормальном состоянии", сообщил заместитель губернатора региона Олег Николаев.

по факту происшествия возбуждено уголовное дело.