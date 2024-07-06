Отец террористов из Дагестана Магомед Омаров задержан по подозрению в коррупции

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации правоохранительных органов, по подозрению в совершении экономических преступлений задержан Магомед Омаров, который ранее занимал должность главы Сергокалинского района Дагестана.

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На днях он был освобождён из-под ареста по обвинениям в хулиганстве. Ранее он на допросах говорил, что знал о принадлежности своих детей и племянника к ваххабитским шайкам, однако же молчал и не предпринимал никаких действий. Таким образом, вероятно преступное соучастие.

Двое его сыновей и племянник 23 июня устроили кровавый теракт в Дагестане и убили нескольких полицейских.