В Дагестане схватили трёх потенциальных террористов

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дагестане были задержаны трое подозреваемых в подготовке теракта. Эту информацию агентству РИА Новости подтвердили в Верховном суде республики.

Согласно предоставленным данным, задержанные приобрели оружие и хранили его в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Кроме того, по версии следствия, они изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать для совершения теракта.

Сергокалинский район оказался "рассадником" терроризма в республике: его глава прикрывал ваххабитское подполье, в состав которого входили его дети и племянник, недавно открыто напавшие на силовиков и совершившие теракт.