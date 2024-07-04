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В Дагестане схватили трёх потенциальных террористов

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Происшествия

В Дагестане были задержаны трое подозреваемых в подготовке теракта. Эту информацию агентству РИА Новости подтвердили в Верховном суде республики.

Согласно предоставленным данным, задержанные приобрели оружие и хранили его в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Кроме того, по версии следствия, они изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать для совершения теракта.

Сергокалинский район оказался "рассадником" терроризма в республике: его глава прикрывал ваххабитское подполье, в состав которого входили его дети и племянник, недавно открыто напавшие на силовиков и совершившие теракт. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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