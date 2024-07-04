В Москве схватили мигранта, пытавшегося похитить ребёнка

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался похитить ребёнка на юго-востоке Москвы, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ГУ МВД по столице.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий 28-летний приезжий из ближнего зарубежья был задержан", — рассказали в ведомстве.
Силовики проанализировали видеозапись, которая была опубликована в интернете. На ней видно, как неизвестный мужчина ведёт ребёнка за угол дома на улице Ставропольской. В этот момент к ним подходит прохожий и просит отпустить мальчика. Мужчина отпускает ребёнка и уходит.
Полиция провела проверку в соответствии со статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса.
Мотивы злоумышленника устанавливаются: предполагается или сексуальный, или корыстный интерес.
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