В Москве схватили мигранта, пытавшегося похитить ребёнка

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался похитить ребёнка на юго-востоке Москвы, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation, CC BY 2.0

"В результате оперативно-розыскных мероприятий 28-летний приезжий из ближнего зарубежья был задержан", — рассказали в ведомстве.

Силовики проанализировали видеозапись, которая была опубликована в интернете. На ней видно, как неизвестный мужчина ведёт ребёнка за угол дома на улице Ставропольской. В этот момент к ним подходит прохожий и просит отпустить мальчика. Мужчина отпускает ребёнка и уходит.

Полиция провела проверку в соответствии со статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса.

Мотивы злоумышленника устанавливаются: предполагается или сексуальный, или корыстный интерес.