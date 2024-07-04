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В Москве схватили мигранта, пытавшегося похитить ребёнка

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Происшествия

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался похитить ребёнка на юго-востоке Москвы, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В Москве схватили мигранта, пытавшегося похитить ребёнка
Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation, CC BY 2.0

"В результате оперативно-розыскных мероприятий 28-летний приезжий из ближнего зарубежья был задержан", — рассказали в ведомстве.

Силовики проанализировали видеозапись, которая была опубликована в интернете. На ней видно, как неизвестный мужчина ведёт ребёнка за угол дома на улице Ставропольской. В этот момент к ним подходит прохожий и просит отпустить мальчика. Мужчина отпускает ребёнка и уходит.

Полиция провела проверку в соответствии со статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса.

Мотивы злоумышленника устанавливаются: предполагается или сексуальный, или корыстный интерес. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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