Опасность на рыбалке: как не стать жертвой электрического удара в Новоорске

В районе Новоорска мужчина пострадал от удара током во время рыбалки с железнодорожного моста.
В Оренбургском Новоорске местный житель получил тяжелые ожоги в результате несчастного случая во время рыбалки с железнодорожного моста.
Мужчина в возрасте 65 лет случайно задел провод контактной сети, когда закидывал удочку, что привело к получению удара электрическим током. Напряжение в контактной сети железной дороги может достигать 27 000 вольт, в то время как безопасный уровень для человека составляет всего 50 вольт.
С пострадавшим срочно провели госпитализацию в городскую больницу Новоорска, где его текущее состояние оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Орского ЛО МВД России на транспорте, сообщает 56orb.ru.