Опасность на рыбалке: как не стать жертвой электрического удара в Новоорске

Неосторожность на рыбалке: мужчина пострадал от удара током в Новоорске

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Новоорска мужчина пострадал от удара током во время рыбалки с железнодорожного моста.

Фото: Openverse by spoilt.exile, CC BY-SA 2.0

В Оренбургском Новоорске местный житель получил тяжелые ожоги в результате несчастного случая во время рыбалки с железнодорожного моста.

Мужчина в возрасте 65 лет случайно задел провод контактной сети, когда закидывал удочку, что привело к получению удара электрическим током. Напряжение в контактной сети железной дороги может достигать 27 000 вольт, в то время как безопасный уровень для человека составляет всего 50 вольт.

С пострадавшим срочно провели госпитализацию в городскую больницу Новоорска, где его текущее состояние оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Орского ЛО МВД России на транспорте, сообщает 56orb.ru.