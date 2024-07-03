Сыновья бывшего священника Ащеулова получили 18 лет за госизмену и терроризм

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Как сообщает ТАСС, государственное обвинение потребовало приговорить троих сыновей бывшего священника из Липецка Игоря Ащеулова к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

По словам прокурора, три года они должны провести в тюрьме, а остальные 15 лет — в колонии строгого режима.

Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым предъявлены обвинения по трём статьям:

* покушение на государственную измену (часть 3 статьи 30 и статья 275);

* попытка незаконного пересечения государственной границы (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 322);

* попытка участия в террористической организации (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 205.5).

Согласно материалам дела, братья хотели уехать в Украину, чтобы присоединиться к легиону «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации). В Курской области их задержали. Уголовное дело поступило в суд в середине июня.

Осужденные свою вину не отрицали и публично признавали желание воевать на стороне Украины.

