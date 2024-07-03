В США произошёл взрыв на военном заводе

В Арканзасе произошёл взрыв на военном заводе

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На заводе компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Кэмден, штат Арканзас, произошёл взрыв. По информации агентства Associated Press, пострадали как минимум два человека, один человек числится пропавшим без вести.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, CC BY 4.0

Один пострадавший был доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра округа Уошито. О судьбе второго пострадавшего не сообщается, известно только, что его эвакуировали на вертолёте.

Изначально компания заявила, что произошёл "инцидент с пиротехникой". Однако позже стало известно, что на самом деле произошёл взрыв. Причина взрыва пока не установлена.

Завод в Кэмдене, согласно информации на сайте компании, является частью системы военных программ США. На заводе производят крылатые ракеты AGM-158 JASSM, ракеты Hydra 70 и Hellfire, комплексы Javelin, а также миномётные боеприпасы. Площадь производственных и складских помещений составляет почти 270 тысяч квадратных метров.