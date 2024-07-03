Контейнер с кокаином на ₽22,3 млрд задержан на границе: куда его пытались доставить?

В Эквадоре полиция обнаружила крупную партию кокаина, спрятанную в контейнере с бананами. Наркотики, стоимостью ₽22,3 млрд (около $250 млн), весом более 3 тонн, должны были попасть в Россию.
Груз был найден в провинции Эль-Оро, и его задержание стало "тяжёлым ударом по международному наркотрафику". По данным правоохранительных органов, одной из конечных целей груза была Уфа, а также другие города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Об этом сообщает mkset.ru.
Ранее грузы с кокаином из Южной Америки уже перехватывались, но попыток доставить наркотики в Уфу не было.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.