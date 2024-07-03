Во Франции продолжается "кража реликвий": украли меч Роланда

Согласно легенде, меч, который, как говорят, принадлежал герою французского средневекового эпоса Роланду, был украден из деревни во Франции.
Легендарный Дюрандаль был воткнут в расселину скалы в городе Рокамадур. Однако 22 июня меч исчез. По словам местного пастора, пропажу обнаружил один из волонтёров.
"Кража реликвий", или "furta sacra" являлась традицией средневековой Европы и впоследствии была продолжена в Новое время и даже в эпоху Мировых войн. В ходе "кражи реликвий" они часто фальсифицировались. Таким образом, украденный меч вполне мог принадлежать обычному рыцарю.
Существует также сомнение и в подлинности самого рыцаря Роланда. Возможно, это собирательный образ, как образ короля Артура и "рыцарей круглого стола" в Англии.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.