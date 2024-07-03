Во Франции продолжается "кража реликвий": украли меч Роланда

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно легенде, меч, который, как говорят, принадлежал герою французского средневекового эпоса Роланду, был украден из деревни во Франции.

Легендарный Дюрандаль был воткнут в расселину скалы в городе Рокамадур. Однако 22 июня меч исчез. По словам местного пастора, пропажу обнаружил один из волонтёров.

"Кража реликвий", или "furta sacra" являлась традицией средневековой Европы и впоследствии была продолжена в Новое время и даже в эпоху Мировых войн. В ходе "кражи реликвий" они часто фальсифицировались. Таким образом, украденный меч вполне мог принадлежать обычному рыцарю.

Существует также сомнение и в подлинности самого рыцаря Роланда. Возможно, это собирательный образ, как образ короля Артура и "рыцарей круглого стола" в Англии.