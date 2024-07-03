В Индии больше 100 человек погибли в давке на сектантском мероприятии

В Индии в массовой давке погибли 116 человек

В Индии на религиозном празднике началась давка из-за пыли из-под колес проповедника. Больше 110 человек были задавлены насмерть, десятки получили травмы.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), CC BY-SA 3.0

Трагедия произошла, когда люди возвращались домой после религиозного праздника в деревне Пхулрай. Праздник был организован проповедником, известным как Бхоле Баба.

По меньшей мере 116 человек погибли, и множество людей получили ранения. Очевидец рассказал, что причиной давки стала поспешность последователей Бхоле Бабы собрать "радж" — пыль, по которой проехал автомобиль проповедника, покидая место встречи. В результате давки многие люди были раздавлены или растоптаны, а некоторые упали в придорожную канализацию.

К сожалению, подобные инциденты со смертельным исходом на религиозных мероприятиях не редкость в Индии из-за проблем с управлением толпой и несоблюдением правил безопасности.

Ситуацию усугубляли жара и обезвоживание, многие люди были ослаблены и потому не смогли выбраться вовремя из толпы.