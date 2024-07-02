Подросток по заданию человека, который поддерживает Вооружённые силы Украины (ВСУ), поджёг батарейный шкаф на железной дороге в Калужской области.
За выполнение этого задания юноше обещали 50 тысяч рублей, но он так и не получил обещанного вознаграждения. Поджигателя задержали, а в Следственном комитете напоминают, что за диверсию можно получить до 20 лет лишения свободы.
Родителям рекомендуется проявлять бдительность в отношении круга общения подрастающего поколения, следить за уровнем политической грамотности юношей, поскольку зачастую именно аполитичные или безразличные "иваны, не помнящие родства" становятся объектами вербовки украинских спецслужб.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.