В Калужской области поймали юного диверсанта, работавшего на СБУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подросток по заданию человека, который поддерживает Вооружённые силы Украины (ВСУ), поджёг батарейный шкаф на железной дороге в Калужской области.

Фото: Фото пресс-службы УФСБ по Омской области

За выполнение этого задания юноше обещали 50 тысяч рублей, но он так и не получил обещанного вознаграждения. Поджигателя задержали, а в Следственном комитете напоминают, что за диверсию можно получить до 20 лет лишения свободы.

Родителям рекомендуется проявлять бдительность в отношении круга общения подрастающего поколения, следить за уровнем политической грамотности юношей, поскольку зачастую именно аполитичные или безразличные "иваны, не помнящие родства" становятся объектами вербовки украинских спецслужб.