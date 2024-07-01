Тело новорождённой девочки нашли в мусорном контейнере: в Омске женщину обвиняют в убийстве дочери

В Омске ожидает суда женщина, обвиняемая в убийстве новорождённой дочери

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске ждет рассмотрения в суде дело 30-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей новорожденной дочери.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным следствия, женщина скрывала свою беременность и не желала третьего ребенка. Вечером 18 числа жители обнаружили тело младенца в мусорном контейнере на улице Малиновского, упакованное в полиэтиленовый пакет. Позднее удалось установить, что ребенок умер от асфиксии — женщина родила дома в ванной и затопила младенца в воде, сообщает gorod55.ru.

На момент происшествия у обвиняемой уже было два сына. После рождения дочери она намеренно скрыла происходящее, не обращаясь за медицинской помощью. После смерти ребенка она упаковала его тело и вынесла на мусорку.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение утвердил прокурор, и дело готовится к передаче в суд для рассмотрения.