Тело новорождённой девочки нашли в мусорном контейнере: в Омске женщину обвиняют в убийстве дочери

В Омске ждет рассмотрения в суде дело 30-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей новорожденной дочери.
По данным следствия, женщина скрывала свою беременность и не желала третьего ребенка. Вечером 18 числа жители обнаружили тело младенца в мусорном контейнере на улице Малиновского, упакованное в полиэтиленовый пакет. Позднее удалось установить, что ребенок умер от асфиксии — женщина родила дома в ванной и затопила младенца в воде, сообщает gorod55.ru.
На момент происшествия у обвиняемой уже было два сына. После рождения дочери она намеренно скрыла происходящее, не обращаясь за медицинской помощью. После смерти ребенка она упаковала его тело и вынесла на мусорку.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение утвердил прокурор, и дело готовится к передаче в суд для рассмотрения.
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