Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний маникюр: морские мотивы и яркие акценты
Доходы в Омской области: номинальные и реальные показатели
Ветеринары рассказали, почему кошки "гадят" в обувь
Fit Service назвал самые дорогие и дешёвые в обслуживании автомобили из КНР
Муфтий Дагестана намерен издать религиозное предписание о запрете на ношение никабов
Советы по уходу за волосами в жаркое время года
Актёр Рузиль Минекаев показал маленького сына
Массовая черная дыра в ранней Вселенной: новые данные от телескопа JWST
Как ухаживать за драценой, чтобы она не желтела?
В Москве злоумышленник написал украинский символ на памятнике Жукову

В Москве злоумышленник поставил подпись укронацистов на памятнике Жукову

Происшествия

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах о задержании мужчины, который написал аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в Москве.

В Москве злоумышленник поставил подпись укронацистов на памятнике Жукову
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Как рассказал источник, мужчина сделал надпись на памятнике, расположенном на Манежной площади, с помощью баллончика с краской.

"Мужчина написал на памятнике Георгию Жукову ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины (…) По предварительным данным, в момент задержания мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", — пояснил он.

Как стало известно, в отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 243.4 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, которые увековечивают память погибших при защите Отечества или его интересов, а также посвященных дням воинской славы России. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала Mash, надпись на памятнике сделал 57-летний житель Тульской области. Как сообщается, мошенники убедили его взять кредиты и расписать памятник краской.

Первый контакт с мужчиной состоялся 21 июня. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и убедили его оформить на себя несколько кредитов и отправить все средства на «безопасный счет». В результате житель Тульской области потерял все свои сбережения и заемные деньги, общая сумма которых составила 881 000 рублей.

Также мошенники потребовали от мужчины поехать в Москву. В столице он должен был отправиться в Центробанк, но сначала ему нужно было купить баллончик с краской и нанести на памятник Жукову кодовое слово. Это должно было помочь в поимке мошенников. Однако при выполнении этого задания его задержали.

Ранее сообщалось о многочисленных случаях поджогов военкоматов, отделений банков и других объектов социальной инфраструктуры. Эти действия осуществлялись лицами, ставшими жертвами вербовки и психологического давления со стороны ВСУ. Осквернение памятника Жукову укронацисты сочли более "достойной" целью, чем атаку на Центробанк, который у большинства населения никаких патриотических эмоций не вызывает. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин "Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами Дмитрий Плотников Барделла или Меланшон — кто будет следующим антиукраинским премьером Франции Любовь Степушова
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Стоматолог Антипенко: брекеты требуют особой гигиены полости рта
Что делать с орехами: как замораживать и как обжаривать
Праздничный стол без хлопот: что приготовить, если вы не кулинар
В Москве злоумышленник поставил подпись укронацистов на памятнике Жукову
Риск возникновения болезни Альцгеймера выше, если она была у матери
В Петербурге запрещены к продаже некоторые книги сатанистов
ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым
"Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами
Давление Запада на Россию только раззадорит БРИКС
Для термоядерного реактора в Провансе сделали 19 сверхпроводящих магнитов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников