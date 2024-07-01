В Москве злоумышленник написал украинский символ на памятнике Жукову

В Москве злоумышленник поставил подпись укронацистов на памятнике Жукову

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах о задержании мужчины, который написал аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в Москве.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Как рассказал источник, мужчина сделал надпись на памятнике, расположенном на Манежной площади, с помощью баллончика с краской.

"Мужчина написал на памятнике Георгию Жукову ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины (…) По предварительным данным, в момент задержания мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", — пояснил он.

Как стало известно, в отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 243.4 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, которые увековечивают память погибших при защите Отечества или его интересов, а также посвященных дням воинской славы России. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала Mash, надпись на памятнике сделал 57-летний житель Тульской области. Как сообщается, мошенники убедили его взять кредиты и расписать памятник краской.

Первый контакт с мужчиной состоялся 21 июня. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и убедили его оформить на себя несколько кредитов и отправить все средства на «безопасный счет». В результате житель Тульской области потерял все свои сбережения и заемные деньги, общая сумма которых составила 881 000 рублей.

Также мошенники потребовали от мужчины поехать в Москву. В столице он должен был отправиться в Центробанк, но сначала ему нужно было купить баллончик с краской и нанести на памятник Жукову кодовое слово. Это должно было помочь в поимке мошенников. Однако при выполнении этого задания его задержали.

Ранее сообщалось о многочисленных случаях поджогов военкоматов, отделений банков и других объектов социальной инфраструктуры. Эти действия осуществлялись лицами, ставшими жертвами вербовки и психологического давления со стороны ВСУ. Осквернение памятника Жукову укронацисты сочли более "достойной" целью, чем атаку на Центробанк, который у большинства населения никаких патриотических эмоций не вызывает.