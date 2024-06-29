Злоумышленники начали использовать аккаунты на Госуслугах для регистрации мигрантов: раскрыта новая преступная схема

В последнее время в даркнете активно продаются украденные аккаунты на портале "Госуслуги" под видом доступа для миграционного учета.
Они используются для регистрации иностранцев без согласия владельцев жилья. Эта схема, выявленная специалистами сервиса DLBI, представляет собой новый тренд в интернет-преступности. В среде кибермошенников аккаунты продаются по цене от 600 до 800 рублей через телеграм-ботов и другие каналы в даркнете.
Хотя случаи пока единичные, схема может набрать обороты, учитывая ужесточение контроля за "резиновыми квартирами" после трагедии в "Крокусе".
Доступ к аккаунтам на "Госуслугах" злоумышленники получают в основном через фишинг или социальную инженерию, в том числе используя перепроданные мобильные номера, сообщают Известия.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры кибербезопасности, такие как не передавать логины, пароли и SMS-коды, а также регулярно обновлять программное обеспечение для защиты от взломов.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.