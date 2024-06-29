Злоумышленники начали использовать аккаунты на Госуслугах для регистрации мигрантов: раскрыта новая преступная схема

Раскрыта новая мошенническая схема по регистрации мигрантов на Госуслугах

В последнее время в даркнете активно продаются украденные аккаунты на портале "Госуслуги" под видом доступа для миграционного учета.

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Они используются для регистрации иностранцев без согласия владельцев жилья. Эта схема, выявленная специалистами сервиса DLBI, представляет собой новый тренд в интернет-преступности. В среде кибермошенников аккаунты продаются по цене от 600 до 800 рублей через телеграм-ботов и другие каналы в даркнете.

Хотя случаи пока единичные, схема может набрать обороты, учитывая ужесточение контроля за "резиновыми квартирами" после трагедии в "Крокусе".

Доступ к аккаунтам на "Госуслугах" злоумышленники получают в основном через фишинг или социальную инженерию, в том числе используя перепроданные мобильные номера, сообщают Известия.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры кибербезопасности, такие как не передавать логины, пароли и SMS-коды, а также регулярно обновлять программное обеспечение для защиты от взломов.