Следователи задержали владелицу административно-промышленного здания во Фрязино, где произошел пожар, приведший к гибели людей.
Как сообщает сайт Москва 24, подозреваемая призналась в халатности, не обеспечив должные условия безопасности в сдаваемых помещениях. Здание перешло к ней после смерти мужа, признанного банкротом в 2019 году.
С 2021 года она продолжала получать доход от аренды через компанию "Исприна", несмотря на отсутствие проверок пожарной безопасности, что подтвердили арендаторы. Следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.