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Владелица здания призналась в халатности после трагического пожара во Фрязино

Владелицу здания во Фрязино задержали после смертельного пожара

0:43
Происшествия

Следователи задержали владелицу административно-промышленного здания во Фрязино, где произошел пожар, приведший к гибели людей.

Владелицу здания во Фрязино задержали после смертельного пожара
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Как сообщает сайт Москва 24, подозреваемая призналась в халатности, не обеспечив должные условия безопасности в сдаваемых помещениях. Здание перешло к ней после смерти мужа, признанного банкротом в 2019 году.

С 2021 года она продолжала получать доход от аренды через компанию "Исприна", несмотря на отсутствие проверок пожарной безопасности, что подтвердили арендаторы. Следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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