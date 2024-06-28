Владелица здания призналась в халатности после трагического пожара во Фрязино

Владелицу здания во Фрязино задержали после смертельного пожара

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи задержали владелицу административно-промышленного здания во Фрязино, где произошел пожар, приведший к гибели людей.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Как сообщает сайт Москва 24, подозреваемая призналась в халатности, не обеспечив должные условия безопасности в сдаваемых помещениях. Здание перешло к ней после смерти мужа, признанного банкротом в 2019 году.

С 2021 года она продолжала получать доход от аренды через компанию "Исприна", несмотря на отсутствие проверок пожарной безопасности, что подтвердили арендаторы. Следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.