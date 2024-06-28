Порча взлетела в цене: как за миллионы избавить себя от проклятий

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В Наро-Фоминске осудят мага, который за 3,8 млн рублей "снял порчу"

1:16
Происшествия

В Наро-Фоминске возбудили уголовное дело против 38-летнего жителя Краснодарского края, который обвиняется в мошенничестве. Под видом специалиста по снятию порчи он выманил у женщины из Подмосковья более 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

В Наро-Фоминске осудят мага, который за 3,8 млн рублей "снял порчу"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным ведомства, злоумышленник вместе со своими сообщниками опубликовал в интернете объявление, где представил себя как потомственный маг Николаем Григорьевичем. Он утверждал, что обладает уникальным даром и может помочь в решении всех проблем клиентов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Женщина из Подмосковья откликнулась на объявление и обратилась к мошеннику за помощью. Тот заверил ее, что ее болезнь вызвана порчей, и для ее снятия необходимы специальные обряды, которые требуют оплаты.

Для демонстрации наличия порчи злоумышленники подбрасывали на участок женщины различные предметы, включая птичьи головы и тряпичные куклы. В результате жертва оплатила несколько обрядов на общую сумму более 3,8 миллиона рублей, передав деньги мошенникам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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