Элита преступного мира поймана на тайной встрече в Афинах: арестованы граждане России и Украины

В Афинах полиция арестовала криминальных авторитетов

В Афинах состоялась встреча высокопоставленных представителей криминального мира, в которой приняли участие около 15 человек из Грузии, Украины, России, Молдовы и Греции.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Греческая полиция полагает, что участники планировали нечто серьезное, хотя точная цель встречи пока не раскрыта. Среди присутствующих были известные криминальные авторитеты и разыскиваемые за серьезные преступления лица.

Спецоперация по разгону встречи была проведена подразделением греческой полиции по борьбе с организованной преступностью, которая знала о планах и держала участников под наблюдением. В результате задержаны три человека: гражданин Молдовы, гражданин Украины, разыскиваемый Россией за грабежи и кражи, и гражданин России, сообщает издание "Акценты".

Следователи сейчас выясняют принадлежность арестованных к международным преступным группировкам и их планы. Предполагается, что речь шла о переделе сфер влияния на постсоветском пространстве.