Элита преступного мира поймана на тайной встрече в Афинах: арестованы граждане России и Украины

В Афинах состоялась встреча высокопоставленных представителей криминального мира, в которой приняли участие около 15 человек из Грузии, Украины, России, Молдовы и Греции.
Греческая полиция полагает, что участники планировали нечто серьезное, хотя точная цель встречи пока не раскрыта. Среди присутствующих были известные криминальные авторитеты и разыскиваемые за серьезные преступления лица.
Спецоперация по разгону встречи была проведена подразделением греческой полиции по борьбе с организованной преступностью, которая знала о планах и держала участников под наблюдением. В результате задержаны три человека: гражданин Молдовы, гражданин Украины, разыскиваемый Россией за грабежи и кражи, и гражданин России, сообщает издание "Акценты".
Следователи сейчас выясняют принадлежность арестованных к международным преступным группировкам и их планы. Предполагается, что речь шла о переделе сфер влияния на постсоветском пространстве.
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