Отомстил за россиян: нетрезвый житель Москвы побил стёкла в посольстве Норвегии

Shot: в Москве пьяный мужчина разбил стекло в посольстве Норвегии

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Нетрезвый житель Москвы разбил стекло во входной двери здания посольства Норвегии, сообщает Телеграм-канал Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by LEMeZza, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошёл в четверг. Находившийся под воздействием алкоголя мужчина решил "отомстить" норвежским дипломатам за решение Осло ограничить въезд для россиян в Норвегию.

Охрана дипмиссии вызвала полицию. Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель Котельников Илхом. Теперь молодому человеку грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство.