Нетрезвый житель Москвы разбил стекло во входной двери здания посольства Норвегии, сообщает Телеграм-канал Shot.
Инцидент произошёл в четверг. Находившийся под воздействием алкоголя мужчина решил "отомстить" норвежским дипломатам за решение Осло ограничить въезд для россиян в Норвегию.
Охрана дипмиссии вызвала полицию. Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель Котельников Илхом. Теперь молодому человеку грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.