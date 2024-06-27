Эксперт назвал причину теракта в Дагестане: враги России формируют новую волну радикальных исламистов

Недавний теракт в Дагестане свидетельствует о формировании новой волны радикальных исламистов, по мнению эксперта Артура Атаева.
Эксперт отметил, что современные радикалы отличаются мотивацией и центрами управления от предыдущих поколений.
После теракта в аэропорту Махачкалы стало ясно, что в регионе возросло количество и качество врагов российской государственности, которые следят за ситуацией на Кавказе и Поволжье, и активно действуют через Telegram-каналы. Радикальные блогеры, используя события на Украине и Ближнем Востоке, распространяют идеи о том, что Кавказ якобы оккупирован, сообщает URA.RU.
Рекрутеры, используя интернет и закрытые лекции, эффективно радикализируют молодежь, внушая угрозу исламу со стороны христианства и иудаизма. В результате в Дагестане произошли нападения на православный храм и синагогу.
Эксперт подчеркивает, что дестабилизация в Дагестане выгодна противникам российской государственности, включая Украину и западные страны. Он призывает к системной работе с молодежью, начиная со школьных лет, чтобы предотвратить их радикализацию и противопоставить терроризму. В качестве примера успешной борьбы с терроризмом приводится Чечня, где работа велась на уровне гражданского общества и старейшин.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.