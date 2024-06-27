Эксперт назвал причину теракта в Дагестане: враги России формируют новую волну радикальных исламистов

Эксперт Атаев заявил о формировании врагами России новой волны радикальных исламистов

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недавний теракт в Дагестане свидетельствует о формировании новой волны радикальных исламистов, по мнению эксперта Артура Атаева.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Эксперт отметил, что современные радикалы отличаются мотивацией и центрами управления от предыдущих поколений.

После теракта в аэропорту Махачкалы стало ясно, что в регионе возросло количество и качество врагов российской государственности, которые следят за ситуацией на Кавказе и Поволжье, и активно действуют через Telegram-каналы. Радикальные блогеры, используя события на Украине и Ближнем Востоке, распространяют идеи о том, что Кавказ якобы оккупирован, сообщает URA.RU.

Рекрутеры, используя интернет и закрытые лекции, эффективно радикализируют молодежь, внушая угрозу исламу со стороны христианства и иудаизма. В результате в Дагестане произошли нападения на православный храм и синагогу.

Эксперт подчеркивает, что дестабилизация в Дагестане выгодна противникам российской государственности, включая Украину и западные страны. Он призывает к системной работе с молодежью, начиная со школьных лет, чтобы предотвратить их радикализацию и противопоставить терроризму. В качестве примера успешной борьбы с терроризмом приводится Чечня, где работа велась на уровне гражданского общества и старейшин.