В Луганске осудили за убийство героя России

Как сообщил РИА Новости адвокат Константин Елфимов, Луганский гарнизонный военный суд вынес приговор Герою Российской Федерации Иреку Магасумову. За убийство и хулиганство его приговорили к 11 годам колонии. Также Магасумова лишили звания героя.

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По словам адвоката, воинское звание подполковника и три ордена Мужества у Магасумова сохранились.

Ирек Магасумов обвинялся по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Как ранее сообщало агентство, следствие считает, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" Магасумов застрелил одну из девушек.

Впрочем, дело не является однозначным, ряд показаний сходятся к тому, что девушка погибла не от выстрела из пистолета Магасумова.