В результате схода с рельсов поезда под Воркутой пострадали около 50 человек

ЧП под Воркутой: поезд сошёл с рельсов, десятки пострадавших

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предварительной причиной схода вагонов поезда в Коми стал подмыв полотна из-за обильных осадков.

Фото: trainpix.org by Brown is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В поезде, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, находились 232 пассажира. Восемь из четырнадцати вагонов сошли с рельс в районе города Инты, расположенного к юго-западу от Воркуты.

По данным издания "Известия", число пострадавших в результате инцидента возросло до 40 человек. Пять из них находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь, "Интерфакс" сообщает о 50 пострадавших.

В ближайшее время на место аварии с пассажирским поездом в Коми вылетят три вертолёта. Пострадавших транспортируют в клиники Воркуты.