В результате схода с рельсов поезда под Воркутой пострадали около 50 человек

Предварительной причиной схода вагонов поезда в Коми стал подмыв полотна из-за обильных осадков.
В поезде, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, находились 232 пассажира. Восемь из четырнадцати вагонов сошли с рельс в районе города Инты, расположенного к юго-западу от Воркуты.
По данным издания "Известия", число пострадавших в результате инцидента возросло до 40 человек. Пять из них находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь, "Интерфакс" сообщает о 50 пострадавших.
В ближайшее время на место аварии с пассажирским поездом в Коми вылетят три вертолёта. Пострадавших транспортируют в клиники Воркуты.
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