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Двойной теракт в Дагестане: причины и меры предотвращения

Как избежать террористических актов, аналогичных происшествию в Дагестане

1:00
Происшествия

В Дагестане произошел двойной теракт в Дербенте и Махачкале, где вооруженные боевики атаковали православные храмы и синагоги, что стало вторым громким случаем за последнее время в регионе. По мнению экспертов, всплеск насилия в регионе связан с его многонациональной структурой и подверженностью населения радикальным исламистским влияниям.

Как избежать террористических актов, аналогичных происшествию в Дагестане
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики, указывает на необходимость кадровых решений и возможной смены власти для снижения напряжения. Вице-президент Фонда ветеранов боевых действий Роман Касьяненко критикует слабость гражданской власти и предлагает действовать решительнее для предотвращения беспорядков.

Оба эксперта согласны, что современный терроризм меняет форму и представляет угрозу в виде "спящих" ячеек, требующих более бдительного отношения со стороны силовых структур, сообщает URA. RU.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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