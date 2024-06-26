В Дагестане произошел двойной теракт в Дербенте и Махачкале, где вооруженные боевики атаковали православные храмы и синагоги, что стало вторым громким случаем за последнее время в регионе. По мнению экспертов, всплеск насилия в регионе связан с его многонациональной структурой и подверженностью населения радикальным исламистским влияниям.
Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики, указывает на необходимость кадровых решений и возможной смены власти для снижения напряжения. Вице-президент Фонда ветеранов боевых действий Роман Касьяненко критикует слабость гражданской власти и предлагает действовать решительнее для предотвращения беспорядков.
Оба эксперта согласны, что современный терроризм меняет форму и представляет угрозу в виде "спящих" ячеек, требующих более бдительного отношения со стороны силовых структур, сообщает URA. RU.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.