В Курске 13 человек отравились курятиной в суши-баре

В Курске 13 человек почувствовали недомогание после посещения суши-бара. Причиной этому могла стать продукция с не самыми аппетитными названиями "стафилококай" и "стрептококаи".

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported