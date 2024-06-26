В Курске 13 человек отравились курятиной в суши-баре

Ели "стрептококкаи", а получили сальмонеллу: отравление в Курске

В Курске 13 человек почувствовали недомогание после посещения суши-бара. Причиной этому могла стать продукция с не самыми аппетитными названиями "стафилококай" и "стрептококаи".

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Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы заведения, но не уточнил, о каком количестве филиалов идёт речь. Журналист РИА Новости выяснил, что сеть суши-баров по-прежнему принимает заказы как онлайн, так и по телефону, и в меню всё ещё можно найти "стрептококаи" и "стафилококай".

Также стало известно, что при приготовлении блюд использовалось несертифицированное филе цыплёнка. Это подтвердил Россельхознадзор. По данным ведомства, ИП Растам Мохаммад Шариф Исмаилович уже был замечен с подобными нарушениями. В анализах пострадавших людей обнаружили сальмонеллу.

Специалисты в целом не рекомендуют в жаркую погоду приобретать и потреблять в пищу еду домашнего приготовления с не известным сроком приготовления и хранения или вообще воздержаться от употребления подобного рода пищи, приготовленной не дома.