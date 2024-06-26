Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы 3 эффективных способа экономии на бензине
В Томске страхового агента обвиняют в хищении 258 миллионов рублей
The Sun считает сборную Англии главным фаворитом нынешнего Евро-2024
Почему кошка прячет мордочку в руку
"Чтобы не было скучно сидеть": в Соликамске для зэков купили Play Station 4 Slim
Актёр Дмитрий Орлов признался, что мог стать инвалидом в 50 лет
Врач Бородина: неприятный запах может свидетельствовать о заболеваниях почек и печени
Эксперт Ковалёв: Iphone в России точно продавать не запретят
Непомнящий: Португалия в любом сочетании футболистов сильнее, чем Грузия
Американский атташе умер в киевском отеле:

В киевской гостинице нашли труп американского атташе: следов явного убийства нет

0:53
Происшествия

В Киеве, в гостинице Hilton на бульваре Тараса Шевченко, было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"Вчера [25 июня ]около 11:00 в гостиничном номере был найден [мертвым] атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия", — рассказал один из источников.

По информации, предоставленной посольством США, у мужчины был высокий уровень холестерина.

Имя атташе не разглашается. По данным источников, скончавшийся дипломат прибыл на территорию Украины 15 июня. Других подробностей не сообщается. Полиция проводит расследование инцидента.

Несмотря на то, что видимых причин смерти на обнаружено, отрабатываются все возможные версии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Последние материалы
В киевской гостинице нашли труп американского атташе: следов явного убийства нет
Эксперт Ковалёв: Iphone в России точно продавать не запретят
Непомнящий: Португалия в любом сочетании футболистов сильнее, чем Грузия
Собаки и старость: как обеспечить комфорт и заботу вашему пожилому питомцу
Кейт Уинслет рассказала, что хранит своего "Оскара" в ванной комнате
Жертва вируса русофобии: секретарь совбеза Армении договорился до явного бреда
Власти Греции призывают туристов к осторожности из-за рекордной жары
Как приготовить курицу с пивом
Что нельзя перевозить в машине: от бензина до бейсбольной биты
Хорошие сорта колоновидных яблонь, подходящие для средней полосы РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников