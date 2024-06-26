Американский атташе умер в киевском отеле:

В Киеве, в гостинице Hilton на бульваре Тараса Шевченко, было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
"Вчера [25 июня ]около 11:00 в гостиничном номере был найден [мертвым] атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия", — рассказал один из источников.
По информации, предоставленной посольством США, у мужчины был высокий уровень холестерина.
Имя атташе не разглашается. По данным источников, скончавшийся дипломат прибыл на территорию Украины 15 июня. Других подробностей не сообщается. Полиция проводит расследование инцидента.
Несмотря на то, что видимых причин смерти на обнаружено, отрабатываются все возможные версии.
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