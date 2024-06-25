Новые подробности в деле о падении BMW в Краснодаре

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как стало известно РИА Новости, водитель BMW, который выпал с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, вероятно, сменил имя. Согласно регистрационным документам, его настоящее имя — Бутенко Роман Захарович, а не Аракельян Рафаэль Рубенович. Всего в автомобиле, упавшем с третьего этажа парковки якобы по причине несвоевременного разгона стали три человека: водитель, его жена и ребёнок.

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В Краснодаре погибший водитель владел центром восстановления личности "Высота", где лечат наркоманию, алкоголизм и игроманию. Кроме того, с 2016 по 2021 год он занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Таким образом, версия о преднамеренно подстроенной катастрофе приобретает весомые аргументы.