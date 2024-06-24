Журналисты представили общественности досье, которое раскрывает неожиданные подробности о террористах из Дагестана.
Оказалось, что все они были частью местной элиты, включая политиков и предпринимателей. Эти люди не только занимались бизнесом, но и имели прямые связи с политическими структурами региона.
Согласно досье, некоторые из них были известны своими радикальными исламистскими взглядами, однако их деятельность оставалась безнаказанной из-за их статуса в обществе.
Известными фигурами, ликвидированными в результате операции, оказались Далгат Даудов, Абдусамад Амадзиев, Осман Омаров, Адиль Омаров, Али Закаригаев и Гаджимурад Кагиров. Особое внимание было уделено связям некоторых из них с ключевыми политическими структурами, включая партийные руководства и строительные компании, сообщает "Царьград".
Также было заведено уголовное дело в отношении Магомеда Омарова, главы Сергокалинского района, который признался в знании о "странных увлечениях" своих сыновей. В отношении него рассматривается вопрос о пособничестве террористической деятельности.
Эти события подчеркивают не только присутствие спящих радикальных ячеек в регионе, но и необходимость более строгих мер по борьбе с экстремизмом среди местной элиты.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.