Стали известны подробности о террористах из Дагестана: преступники были связаны с политикой и бизнесом

Опубликовано досье на террористов из Дагестана

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Журналисты представили общественности досье, которое раскрывает неожиданные подробности о террористах из Дагестана.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оказалось, что все они были частью местной элиты, включая политиков и предпринимателей. Эти люди не только занимались бизнесом, но и имели прямые связи с политическими структурами региона.

Согласно досье, некоторые из них были известны своими радикальными исламистскими взглядами, однако их деятельность оставалась безнаказанной из-за их статуса в обществе.

Известными фигурами, ликвидированными в результате операции, оказались Далгат Даудов, Абдусамад Амадзиев, Осман Омаров, Адиль Омаров, Али Закаригаев и Гаджимурад Кагиров. Особое внимание было уделено связям некоторых из них с ключевыми политическими структурами, включая партийные руководства и строительные компании, сообщает "Царьград".

Также было заведено уголовное дело в отношении Магомеда Омарова, главы Сергокалинского района, который признался в знании о "странных увлечениях" своих сыновей. В отношении него рассматривается вопрос о пособничестве террористической деятельности.

Эти события подчеркивают не только присутствие спящих радикальных ячеек в регионе, но и необходимость более строгих мер по борьбе с экстремизмом среди местной элиты.