Во Фрязино горит небоскрёб: люди пытались спастись, прыгая из окон

Люди прыгали из окон горящего небоскрёба во Фрязино

Телеканал "112" опубликовал ужасающие кадры пожара во Фрязино. На них видно, как два человека выпрыгнули из окна горящего здания на восьмом этаже в Подмосковье.

Фото: Self-photographed by Sylvain Pedneault is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Люди оказались заблокированы огнём и были вынуждены попытаться спастись, разбив окна и прыгнув с восьмого этажа. Однако, к сожалению, это был роковой шаг.

Как заявили в холдинге "Росэлектроника", горящее здание во Фрязино не имеет отношения к НИИ "Платан" или оборонной промышленности. Этот объект ещё в конце 90-х годов перешёл в частную собственность.