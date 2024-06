Во Фрязино горит небоскрёб: люди пытались спастись, прыгая из окон

Телеканал "112" опубликовал ужасающие кадры пожара во Фрязино. На них видно, как два человека выпрыгнули из окна горящего здания на восьмом этаже в Подмосковье.

Фото: Self-photographed by Sylvain Pedneault is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported