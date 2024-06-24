Во Фрязино горит небоскрёб: люди пытались спастись, прыгая из окон

Телеканал "112" опубликовал ужасающие кадры пожара во Фрязино. На них видно, как два человека выпрыгнули из окна горящего здания на восьмом этаже в Подмосковье.
Люди оказались заблокированы огнём и были вынуждены попытаться спастись, разбив окна и прыгнув с восьмого этажа. Однако, к сожалению, это был роковой шаг.
Как заявили в холдинге "Росэлектроника", горящее здание во Фрязино не имеет отношения к НИИ "Платан" или оборонной промышленности. Этот объект ещё в конце 90-х годов перешёл в частную собственность.
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