Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из Севастополя в Москву. На его борту находятся 22 человека, пострадавших в результате вчерашней атаки ВСУ. Среди них — 12 детей.
Всего в ходе террористической атаки на Севастополь, по пляжу у города, в воскресенье 23 июня, пострадали около 150 человек, шестеро погибли, в том числе трое детей.
Использовались ракеты с кассетными боеприпасами, предназначенными для поражения "живой силы" противника. 4 ракеты были сбиты, пятая разорвалась в воздухе, в результате чего множество людей пострадали от её "начинки" в виде металлических шариков.
Террористы тоже по обыкновению начиняют свои бомбы различными "поражающими элементами": гайками, болтами и гвоздями. Только в отличие от СВУ, использованная ракета ATACMS имеет спутниковое наведение, и её эксплуатация может осуществляться только военными США.
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