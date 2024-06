Самолёт Ил-76 доставит раненых из Севастополя в Москву

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из Севастополя в Москву. На его борту находятся 22 человека, пострадавших в результате вчерашней атаки ВСУ. Среди них — 12 детей.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported