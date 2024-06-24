Самолёт Ил-76 доставит раненых из Севастополя в Москву

22 раненых в Севастополе после теракта будут доставлены рейсом МЧС в Москву

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из Севастополя в Москву. На его борту находятся 22 человека, пострадавших в результате вчерашней атаки ВСУ. Среди них — 12 детей.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Всего в ходе террористической атаки на Севастополь, по пляжу у города, в воскресенье 23 июня, пострадали около 150 человек, шестеро погибли, в том числе трое детей.

Использовались ракеты с кассетными боеприпасами, предназначенными для поражения "живой силы" противника. 4 ракеты были сбиты, пятая разорвалась в воздухе, в результате чего множество людей пострадали от её "начинки" в виде металлических шариков.

Террористы тоже по обыкновению начиняют свои бомбы различными "поражающими элементами": гайками, болтами и гвоздями. Только в отличие от СВУ, использованная ракета ATACMS имеет спутниковое наведение, и её эксплуатация может осуществляться только военными США.