Ветеран СВР Корольков уверен, что теракты в Крыму и в Дагестане тесно связаны между собой

Ветеран разведки Корольков: Теракты в Крыму и Дагестане имеют тесную связь

3:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки в эксклюзивном интервью изданию Pravda.ru сообщил, что связь между терактами в Крыму и в Дагестане абсолютная.

Фото: upload.wikimedia.org by НеизвестенUnknown author is licensed under Public domain

"Есть ли связь между вчерашними событиями в Севастополе и в Дагестане, или ее нет? Абсолютная."

Эксперт полагает, что в данном случае мы имеем дело со "спящими ячейками" и рассказал для примера случай нападения на его друга, который шёл по Петербургу в военной форме. Двухметрового мужчину явно сильной комплекции оглушили ударом по голове трое лиц с ваххабитскими бородками, после чего убежали.

Эксперт полагает, что "спящим ячейкам" был дан приказ действовать в определённый момент. Сначала был нанесён удар по Крыму, однако требовался повод для разжигания внутреннего конфликта, и тогда, возможно, был дан приказ начать выступление "спящей ячейке".

Поэтому это абсолютно связано, они прошли одновременно, потому что это мощное отвлечение сил и средств в двух местах: удар по Крыму – мы сразу подняли международный, можно сказать, резонанс

этому предприятию, потому что в любой стране пацифистов всё же достаточно количество, чтобы отнестись к такому действу Украины сильно, и тогда вот тогда, как сказать, был введен в действие

следующий.

Был ли он назначен в это же время – неизвестно, нам трудно сказать, это только в ходе следствия, но то, что это синхронно проведенное, в двух же городах, в Дербенте и в Махачкале, в основном.

Лев Корольков полагает, что теракты в Дагестане и в Севастополе рассчитаны на растягивание средств и сил, рассредоточение внимания. При этом теракт в Севастополе был рассчитан именно на истребление гражданских лиц при помощи кассетных боеприпасов, то есть это типичный терроризм.

"Это связано в общем мероприятии, когда противник отвлекает

сразу на нескольких фронтах, можно так говорить, там, там и так, когда силы его растаскиваются. Конечно, то, что произошло в Севастополе – это чистой воды терроризм, это реально против гражданского населения, гражданской инфраструктуры. Они примерно предполагали, что только 1/5 часть проходит, как правило, но это был кассетный боеприпас, то есть массовое поражение даже не военного объекта, не воинского контингента, который подготовлен уже к такого рода атакам, а именно против гражданского".

В Дагестане большая часть погибших оказалась правоохранителями, налицо, по мнению эксперта, тщательная подготовка нападения.

"И в Дагестане проведено в двух местах сразу. Это, как вы видите, там

большая часть полицейских погибла по сравнению с террористами. Это говорит, что там всё было тщательно подготовлено, нападение произошло на полицейские патрули, на гаишников и прочих,

почему и такие большие потери со стороны органов правопорядка".

Прямых доказательств прямой связи террористов из Дагестана и заказчиков удара по Крыму общественности едва ли будет предоставлено, как произошло с терактом в "Крокусе", детали которого пока засекречены.

"Так что мое мнение, как специалиста по этим вещам, они, конечно, завязаны, хотя прямых доказательств мы никогда, естественно, не получим".

Таким образом, взаимосвязь между терактами в Крыму и Дагестане вовсе не иллюзорная, а вполне очевидная, что и подтвердил специалист по безопасности.