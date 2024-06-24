Число жертв нападения террористов в Дагестане возросло до 20

Число погибших от рук террористов в Дагестане возросло до 20

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате вооружённых нападений в Дагестане, по информации Минздрава региона, погибли 20 человек, а 46 получили ранения. Ранее сообщалось о 19 погибших: 15 полицейских и четырёх гражданских лицах.

"В результате произошедшего вчера в республике террористического акта в Махачкале и в Дербенте пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", — сообщила глава регионального минздрава Татьяна Беляева пресс-служба ведомства.

Как сообщил минздрав Дагестана, семь человек находятся в тяжёлом состоянии после нападений, произошедших 23 июня. Пострадавшие были госпитализированы в республиканские больницы и центральную городскую больницу Дербента.

Также минздрав провёл телемедицинские консультации с федеральными центрами по вопросам лечения пациентов, которые находятся в стационарах. Однако точное количество таких пациентов не было указано.

Вечером 23 июня в городе Дербент были совершены нападения на синагогу, церковь и пост ДПС. Также была обстреляна полицейская машина в селе Сергокалы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать это дело в центральный аппарат ведомства.

Также возбуждено дело по статьям о незаконном обороте оружия и ряду других статей.