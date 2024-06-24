Близкий к властям Дагестана политолог подтвердил участие сыновей главы района в теракте

Политолог Омаров: дети главы района Дагестана участвовали в теракте

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана принимали участие в теракте в теракте в Махачкале. Эту информацию подтвердил в разговоре с корреспондентом URA. RU политолог Магомед Омаров, тесно взаимодействующий с властями региона.

"Да, это его дети. У них там был бизнес у моря", — сообщил Омаров.

Также политолог подтвердил, что их отец подал в отставку. Однако информацию о задержании главы района Омаров не подтвердил, отметив, что это вероятно произойдет.

"Я думаю, задержат. Там серьезные дети, он не мог не знать об этом. Очень много риторических вопросов", — добавил Омаров.