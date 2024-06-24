Теракт в Дагестане: 66-летнему Отцу Николаю перерезали горло в православном храме Дербента

В Дагестане террористы жестоко убили православного священника

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дербенте произошло жестокое убийство — православный священник был найден с перерезанным горлом в церкви. Протоиерей Николай Котельников служил в храме 40 лет.

Фото: t.me/shot_shot by Скриншот телеграм канала shot is licensed under public domain

"66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1 вооруженного лишь газовым пистолетом расстреляли. Священники закрылись в Церкви ждут помощи", - подтвердил эту информацию председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Священник был убит в Дагестане, где вооружённые террористы 23 июня примерно в 19:30 атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.

По всей территории республики ввели режим контртеррористической операции (КТО).

На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, которые изъяли стрелковое оружие и боеприпасы.

19 человек, которые прятались во время перестрелки в церкви в Махачкале, были спасены. Сейчас с ними работают психологи и сотрудники МВД.

Выезды из Махачкалы перекрыли, поскольку в МВД считают, что сообщники террористов могут попытаться покинуть город.