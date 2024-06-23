Патриарх Кирилл прокомментировал нападения в Дагестане

Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной вражды

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Патриарх Кирилл в связи с произошедшими в Дагестане терактами заявил о необходимости решительно пресекать любые проявления межнациональной вражды и радикального отношения к религии.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее стало известно, что террористы атаковали православный храм, убили священника и охранника, а также другие объекты на территории республики. К сожалению, среди злодеев нашлись местные жители, дети высокопоставленных чиновников.

Таким образом, речь идёт о преднамеренной попытке усиления межконфессиональной розни.

Однако в отличие от стран Европы большинство населения в России не восприимчивы к пропаганде религиозного экстремизма. Как исламский радикализм, так и исламофобия чужды российскому менталитету.