Обнародованы новые данные о событиях в Дагестане

НАК и МВД сообщили новые данные о событиях в Дагестане

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спецоперация продолжается: в Дербенте ликвидированы два террориста. Кадры с места событий.

Фото: dvidshub.net/ by Staff Sgt. Christopher Muncy is licensed under Commons, the free media repository

По информации Национального антитеррористического комитета, активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте завершена.

Также сообщается, что в Махачкале были ликвидированы четыре боевика, а в Дербенте — двое. Кроме того, как минимум двое были задержаны.

По предварительным данным, в результате терактов погибли 10 человек, из них восемь — сотрудники силовых структур. Общее число пострадавших составляет 34 человека.

Согласно информации МВД, в Махачкале 16 человек были доставлены в больницу, среди них 13 полицейских и три гражданских лица.