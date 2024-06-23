Обнародованы новые данные о событиях в Дагестане

Спецоперация продолжается: в Дербенте ликвидированы два террориста. Кадры с места событий.
По информации Национального антитеррористического комитета, активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте завершена.
Также сообщается, что в Махачкале были ликвидированы четыре боевика, а в Дербенте — двое. Кроме того, как минимум двое были задержаны.
По предварительным данным, в результате терактов погибли 10 человек, из них восемь — сотрудники силовых структур. Общее число пострадавших составляет 34 человека.
Согласно информации МВД, в Махачкале 16 человек были доставлены в больницу, среди них 13 полицейских и три гражданских лица.
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