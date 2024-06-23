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В Дагестане отразили нападения боевиков

1:01
Происшествия

Вечером 23 июня 2024 года неизвестные атаковали два храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Погибли девять человек: полицейские, священнослужители и рядовые граждане. Есть пострадавшие. 
Всего насчитывается до 11 погибших силовиков, 6 получили ранение, пятеро террористов были уничтожены.

В Дагестане отразили нападения боевиков
Фото: upload.wikimedia.org by Tamdikatamdikabalebale is licensed under CC BY-SA 4.0

Нападение было совершено и на православные храмы, и на мечети, и на синагогу. По предварительной информации действовали террористы из рядов ваххабитов, некоторые из них родом из республики Дагестан. В то же время отсутствие прямого "украинского следа" не свидетельствует о непричастности Украины к атаке.

Скорее наоборот, этот теракт в сочетании с террористическим ударом по Севастополю является масштабной провокацией, призванной вызвать рост социальной напряжённости в России и вынудить её руководство на жестокие решения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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