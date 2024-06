Когда закончатся красные линии нашей доброты? За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО

Сегодня в Дербенте террористы обстреляли синагогу и православную церковь.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain