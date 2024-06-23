Когда закончатся красные линии нашей доброты? За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО

Сегодня в Дербенте террористы обстреляли синагогу и православную церковь.
После нападения правоохранители Республики были подняты по тревоге. Позже в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, после чего погиб один полицейский, ещё шестеро были ранены.
В Дербенте убит священник, в Махачкале — охранник церкви ии охранник синагоги.
Двое боевиков там были ликвидированы, заявило МВД по региону. Также в ведомстве сказали, что убиты 6 полицейских, 12 ранены.
За терактом стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, позже отметил депутат Госдумы РФ от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев.
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