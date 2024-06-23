Родион Мирошник жёстко прокомментировал теракт в Севастополе

Родион Мирошник: "Пощады за это не ждите!"

2:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в России, а теперь спецпредставитель ЛНР в Москве, прокомментировал теракт в Учкуевке под Севастополем и отметил прямую причастность Джо Байдена к этому злодеянию.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway is licensed under Public Domain

"Чудовищный удар по пляжам, где мирно отдыхали семьи с детьми. После разрешения Байдена Зеленскому использовать переданные им дальнобойные ракеты по российским регионам, украинские изверги ощутили полную безнаказанность".

Он отметил, что удар был нанесён американской ракетой, оснащённой кассетным боеприпасом, предназначенным именно для поражения "живой силы" противника. Однако её использовали против женщин, детей и стариков. Эти боеприпасы запрещены в большинстве стран мира.

"По севастопольским пляжам прилетела американская дальнобойная ракета ATACMS с кассетной начинкой. Она предназначенная для массового поражения пехоты, но здесь ее использовали против детей, женщин и стариков. Эти боеприпасы запрещены в 120 странах мира".

Среди пострадавших по его данным - более сотни людей, несколько человек погибли, в том числе дети.

"Даже предварительные данные ужасают — более сотни пострадавших, среди них около двух десятков детей. Уже известно, что есть трое погибли и среди них двое детей 3-х и 9-ти лет. Сейчас скорые под вой сирен развозят по клиникам Севастополя и Крыма, людей истекающих кровью от осколков американских ракет, нацеленных американцами, а выпущенных украинскими нелюдями". Мирошник отмечает, что удар был нанесён именно в полдень, в день Троицы и потому это открытый антихристианский, сатанинский вызов. "Удар нанесли в воскресенье в июньский полдень, в день Святой Троицы! Вы правда думаете, что это случайность, а не злонамеренный сатанинский выпад против всего человеческого?! Пощады за ЭТО не ждите!"