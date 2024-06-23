Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент проинформирован о злодеянии в Севастополе, когда в результате ракетной атаки пострадали более 100 человек.
"Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными".
Ранее стало известно, что на пляж под Севастополем, в Учкуевке, где отдыхали сотни людей, была совершена атака ракетой ATACMS. В результате более 100 человек получили ранение, несколько человек скончались. Среди погибших была несовершеннолетняя дочь мэра Магадана, есть и другие погибшие дети.
Учкуевка является известным местом отдыха жителей города. Цинизм ситуации заключается в том, что ракета ATACMS была направлена целенаправленно, это высокоточное оружие со спутниковым наведением. Доступ к целеуказанию и наведению имею только американские военные, военнослужащие из ВСУ могут только "нажимать кнопки".
Таким образом, судить о "случайном" прилёте ракеты по гражданским лицам не приходится. Тем более, террористам, управлявшим ракетной атакой, было известно, что сегодня в России празднуют день Святой Троицы. Таким образом, речь идёт о преднамеренном теракте, который осуществляли даже не столько военнослужащие из ВСУ, а представители армии США.
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