Владимир Путин находится в контакте с военными и социальными службами по теме теракта в Севастополе

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент проинформирован о злодеянии в Севастополе, когда в результате ракетной атаки пострадали более 100 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain