Владимир Путин находится в контакте с военными и социальными службами по теме теракта в Севастополе

Песков: Путин следит за ситуацией в Севастополе

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент проинформирован о злодеянии в Севастополе, когда в результате ракетной атаки пострадали более 100 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain

"Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными".

Ранее стало известно, что на пляж под Севастополем, в Учкуевке, где отдыхали сотни людей, была совершена атака ракетой ATACMS. В результате более 100 человек получили ранение, несколько человек скончались. Среди погибших была несовершеннолетняя дочь мэра Магадана, есть и другие погибшие дети.

Учкуевка является известным местом отдыха жителей города. Цинизм ситуации заключается в том, что ракета ATACMS была направлена целенаправленно, это высокоточное оружие со спутниковым наведением. Доступ к целеуказанию и наведению имею только американские военные, военнослужащие из ВСУ могут только "нажимать кнопки".

Таким образом, судить о "случайном" прилёте ракеты по гражданским лицам не приходится. Тем более, террористам, управлявшим ракетной атакой, было известно, что сегодня в России празднуют день Святой Троицы. Таким образом, речь идёт о преднамеренном теракте, который осуществляли даже не столько военнослужащие из ВСУ, а представители армии США.