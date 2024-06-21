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Туристам из России и Белоруссии грозит тюрьма в Дубае: молодых людей обвинили в шпионаже

Граждан России и Белоруссии обвинили в шпионаже в Дубае из-за дрона

1:20
Происшествия

Двум блогерам из России и Белоруссии, Кириллу Колосову и Родиону Кулику, грозит тюремное заключение в Дубае после того, как в их сумке обнаружили дрон.

Граждан России и Белоруссии обвинили в шпионаже в Дубае из-за дрона
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они были задержаны по обвинению в шпионаже, хотя утверждают, что не пользовались беспилотником и приобрели его для личных целей.

Прибыв в Дубай для создания контента, блогеры остановились в отеле Marina Diamond 6 и решили снять виды города с крыши с помощью телефонов и фотоаппаратов. Однако на следующее утро охранник вызвал полицию. При обыске был найден дрон, что вызвало подозрения у правоохранительных органов, и блогеров обвинили в незаконном запуске беспилотного аппарата, сообщает "Царьград".

Через три дня их отпустили под подписку о невыезде, однако уголовное дело продолжается. Родиона Кулика особенно беспокоит финансовая сторона вопроса, так как его виза истекает, и он не знает, как покрыть расходы на жизнь. Он отмечает, что помощь ему ждать неоткуда, и добиться справедливости в этой ситуации крайне сложно.

В ОАЭ шпионаж является серьёзным преступлением, наказание за которое может включать тюремное заключение, штрафы или депортацию, в зависимости от обстоятельств дела.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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