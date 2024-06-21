В Херсоне наблюдается вспышка холеры

В Херсоне началась эпидемия холеры

В Херсоне произошла вспышка холеры, есть погибшие, сообщили РИА Новости в городском пророссийском подполье.

Фото: flickr by CDC Global is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц", — сказал участник сопротивления.

Он пояснил, что власти, назначенные Киевом, опасаются паники и поэтому маскируют выявленные случаи заболевания под брюшной тиф.

Как сообщало подполье на прошлой неделе, по предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода. В зоне риска находятся системы водоснабжения населённых пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозёрка, Днепровское, Кизомыс.

Причиной эпидемии может являться не только антисанитария в ВСУ, но и некие махинации с биологическим оружием.