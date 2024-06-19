Преподаватели московского медицинского института подозреваются во взятках

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование в отношении студентов и преподавателей Московского государственного медико-стоматологического университета по подозрению в возможной покупке экзаменов. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе университета подтвердили, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия.
Ещё один источник, обладающий информацией, сообщил агентству, что в рамках расследования были проведены обыски по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института.
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