Преподаватели московского медицинского института подозреваются во взятках

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование в отношении студентов и преподавателей Московского государственного медико-стоматологического университета по подозрению в возможной покупке экзаменов. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В пресс-службе университета подтвердили, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия.

Ещё один источник, обладающий информацией, сообщил агентству, что в рамках расследования были проведены обыски по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института.