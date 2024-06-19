В результате атаки украинского БПЛА был обесточен Энергодар

Энергодар был обесточен в результате попадания украинского дрона в подстанцию

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Энергодаре полностью разрушена подстанция "Луч", которая была важным объектом инфраструктуры. Это произошло в результате атаки дронов-камикадзе со стороны Вооружённых сил Украины. В результате Энергодар был обесточен.

Как сообщила ТАСС Евгения Яшина, директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), город сейчас получает электроэнергию только от ЗАЭС. Ведутся восстановительные работы по восстановлению электростанции.

ЗАЭС и Энергодар постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, что создаёт угрозу ядерной катастрофы, это неоднократно подчёркивали в МИД РФ.