В Энергодаре полностью разрушена подстанция "Луч", которая была важным объектом инфраструктуры. Это произошло в результате атаки дронов-камикадзе со стороны Вооружённых сил Украины. В результате Энергодар был обесточен.
Как сообщила ТАСС Евгения Яшина, директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), город сейчас получает электроэнергию только от ЗАЭС. Ведутся восстановительные работы по восстановлению электростанции.
ЗАЭС и Энергодар постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, что создаёт угрозу ядерной катастрофы, это неоднократно подчёркивали в МИД РФ.
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