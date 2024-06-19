Мигрант, учинивший погром в православном храме, сознался в содеянном

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мигрант, который напал на женщину в московском храме и затушил там свечи, признался, что сделал это намеренно, чтобы оскорбить христиан. Он был арестован и отправлен в СИЗО до 18 августа.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Зюзинский суд постановил, что неадекватному мужчине грозит год лишения свободы. На заседании 20-летний Аскар Бутаев говорил через переводчика, так как, по его словам, он плохо говорит по-русски. У него всего 9 классов образования, в России он не работал и не смог объяснить, чем занимался.

Во вторник в Москве Бутаев зашёл в храм святого праведного адмирала Феодора Ушакова в Южном Бутово. Он затушил свечи, поставленные за упокой душ, толкнул прихожанку и ушёл. После задержания он признался, что хотел оскорбить православных верующих. Впрочем, злоумышленник может умело прикидываться, скрывая истинные мотивы своего поступка и возможных кураторов.