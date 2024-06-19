Мигрант из Таджикистана совершил бесчинство в православном храме

В Москве мигрант из Средней Азии устроил бесчинство в православном храме

3:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Агентство "Царьград" сообщает, что в Москве таджик совершил бесчинство в храме святого Феодора Ушакова.

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

18 июня в Москве произошёл скандальный инцидент с участием Аскара Бутаева. Мужчина пришёл в храм и потушил все свечи, держа в руках молельный коврик (такой обычно используют для намаза в мечети). По данным телеграмм-каналов и СМИ, он набросился на прихожанку и грубо оттолкнул её.

Для нападения мигрант выбрал храм Святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова. Свидетели не понимали, что происходит, и боялись подходить к гостю из ближнего зарубежья.

Хулигана быстро задержали недалеко от храма. Он оказался гражданином Таджикистана, проживавшим в хостеле поблизости.

Подозреваемого доставили в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса России (нарушение права на свободу совести и вероисповедания). По версии следствия, мигрант решил потушить свечи, чтобы показать своё неуважение к чувствам православных верующих.

Сегодня Зюзинский суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Аскара Бутаева.

"Насколько бы его ни осудили, он всё равно попадёт в тюремный джамаат, где будет героем и авторитетом среди братьев. Жизнь его не будет хуже, чем сейчас",

— отмечают авторы телеграм-канала "Многонационал".

Напомним, что в случае нарушения закона мигранту может грозить штраф или исправительные работы. Кроме того, за нарушение законодательства его могут депортировать из страны.

Президент Владимир Путин неоднократно призывал мигрантов уважать законы России. А чиновникам он поручил сделать интересы коренного населения приоритетом в работе всех уровней власти.

Возможно, в Москве не сразу услышали или не совсем правильно поняли слова главы государства. Но на этот раз, надеемся, ситуация изменится? Ведь этнические группировки и гости из стран ближнего зарубежья пытаются диктовать свои законы России. И пока наша власть будет слишком мягко относиться к приезжим, беспредел не прекратится.

Следует отметить, что традиционный ислам не предполагает борьбы с христианством. Ни пророк Мухаммед, ни его преемники, 4 праведных халифа, не призывали к борьбе с христианством. Таким образом, таджик, совершавший беззаконие в храме, не знает основ даже своей религии. Вполне возможно, что он действовал "по наводке", точно так же, как молодой человек, сжигавший Коран и снимавший это на видео для размещения в сети.

Враги России активно используют все возможности для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Однако поскольку среди российских мусульман находится недостаточно людей, склонных к радикализму и экстремизму, приходится вербовать людей из Средней Азии, где с религиозным образованием дело обстоит хуже, и экстремистские идеи находят больший интерес.