В Рязани открыли стрельбу на территории одного из заводов

Мужчина открыл стрельбу на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка" в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.
"Мужчина произвёл не менее трёх выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия на территории предприятия "Рязаньмонтажзаготовка".
В результате стрельбы одна женщина погибла, один мужчина получил ранения", — сообщила представитель прокуратуры.
Преступник нейтрализован, его мотивы выясняются, возбуждено уголовное дело. Личность стрелка пока не раскрывается, отрабатываются все возможные версии случившегося.
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