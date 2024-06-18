В Рязани открыли стрельбу на территории одного из заводов

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина открыл стрельбу на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка" в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

"Мужчина произвёл не менее трёх выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия на территории предприятия "Рязаньмонтажзаготовка".

В результате стрельбы одна женщина погибла, один мужчина получил ранения", — сообщила представитель прокуратуры.

Преступник нейтрализован, его мотивы выясняются, возбуждено уголовное дело. Личность стрелка пока не раскрывается, отрабатываются все возможные версии случившегося.